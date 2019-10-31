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تحقيقات وملفات

متى تختفي الكلاب الضآلة من الشوارع المصرية؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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تسير في الطرقات تملؤها عواءً، تخيف من يقترب منها، وقد تنقض على أحدهم تتسبب في وفاته إذا لم يتم اللحاق به وإعطائه المصل المضاد، وبمظهرها المتسخ، وأسنانها التي تمتلئ لعابًا تتوق للانقضاض على أي شخص أمامها إذا ما اقترب منها، تنتشر الكلاب الضالة في كثير من الشوارع دون رادع قوي لها، فقد انطلقت العديد من الحملات ضدها ولا يزال وجودها مستمرًا.

في السطور التالية، حاورت "الدستور" عدد من ضحايا عقر الكلاب الضالة ورحلتها في العلاج والإنقاذ، كذلك تواصلنا مع عدد من المسئولين عن ردع هذه الظاهرة من الانتشار.

إسلام منصور، مراهق في الثامنة عشر، أثناء ذهابه مثل كل يوم لمدرسته الثانوية الزراعية تفاجئ بهجوم الكلب الذي كان يجلس باستمرار في شارع المدرسة، وذلك منذ أكثر من عامين ولم يسبق أن رأى أو سمع أن هذا الكلب عقر أحدًا، رغم مظهره الذي يوحي بشراسته.

ويقول "إسلام"، في حديثه مع "الدستور"، إن العضة كانت شديدة حتى برزت سمانة ركبته خارج لحمه، ولم يقم الطبيب بعمل غرز له وأخبره أن عضة الكلب لا يجب أن يحاك لها غرز كما أنه من الأفضل أن يترك الجرح مكشوفًا، ثم دلّه على المصل المناسب له مع الانتظام عليه لفترة حتى لا يتعرض لمضاعفات تؤدي للوفاة.

أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الخميس الماضي، أن اللجنة تبدأ بتشكبيل لجنة مشتركة لبحث ودراسة مشكلة الكلاب الضالة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ما يعتبر تحركًا إيجابيًا تجاه الأزمة.

لكن لم يكن "إسلام" الوحيد في قائمة الذين تم عقرهم، فشيرين علي، سيدة ثلاثينية، دائمًا ما كانت معروفة بحبها وعطفها على الكلاب، وفي إحدى المرات التي كانت تطعم فيها الكلاب فوجئت بهجوم جرو صغير عليها.

تقول "شيرين"، متذكرة مع "الدستور" تلك الحادثة: "وأنا بطبطب على الكلب عضني، فشديت أيدي بسرعة وغسلتها بمياه وصابون"، ورغم أن الخدش كان صغيرًا إلا إنها اضطرت لأخذ الأمصال المخصصة لعضة الكلب، وهي خمس أمصال.

وتمنت "شيرين"، في ختام حديثها معنا، أن يجد المسئولين حل لمشكلة الكلاب الضالة.

وفقا لإحصائيات عام 2017، فقد تم تسجيل 430 ألف حالة "عقر" من الحيوانات الضالة، حدث من بينهم 59 حالة وفاة، وكانت محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأعلى إصابة، بينما سجلت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح نسب الإصابة الأقل، وتسببت الكلاب الضالة في عقر ما نسبته 85% من الحالات، وبينما النسبة المتبقية 15% كانت للقطط والفئران والحيوانات الأخرى، وسط حصر يشير إلى وجود 18 مليون كلب ضال في شوارع القاهرة.

نسرين عبد الوهاب، فتاة في الثالثة والعشرين من العمر، مصابة بفوبيا الكلاب، تصف كيف يصيبها الفزع في كل مرة تسير في شارع يوجد به كلب هذا إن لم يكونوا كلاب كثيرة خاصة أثناء ما تكون بمفردها.

وتروي "نسرين" ل"الدستور"، أنها استنجدت مرات عدة بالمارة لتخليصها من ملاحقة الكلاب لها، لكن في إحدى المرات لم تنج من عقر كلب لها، واصفة الأمر ب"المرعب".

وتتابع أنه لحسن حظها أن التقطها أحد المارة مسرعًا بها إلى المستشفى، وقاموا بدورهم بتقديم الإسعافات اللازمة لها، وإعطائها المصل المضاد، حتى لا يتطور الأمر في جسدها وقد يؤدي إلى موتها.

تواصلنا مع أميرة حجازي، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، قالت إنهم اقترحوا حل تعقيم الكلاب لمواجهة هذه المعضلة، وقد تم بالفعل تطبيق هذا الحل في المعادي لمواجهة تكاثر أعداد الكلاب بدلاً من إعدامها.

كشفت دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة، أستاذ لإدارة المحلية وخبير استشاري المناطق العشوائية، أن عدد الكلاب الضالة المنتشرة في مختلف قرى ومدن الجمهورية بلغت نحو 22 مليون، ومن المتوقع أن تصبح 44 مليون كلب بحلول 2028.

"هويدا"، مديرة سكرتارية رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نبهت في تصريحات سابقة، أن هناك طريقتين للإبلاغ عن الكلاب الضالة، إما الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية التابع لها المواطن، أو الذهاب لها للتبليغ بأماكن وجود الكلاب، واضعة حلاً ثالثًا وهو الاتصال بمكتب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة وهو (0237481764).

وينصح الدكتور أحمد عبدالحفيظ، طبيب بيطري، بغسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم تطهيره بأي مطهر موجود، قبل التوجه إلى أقرب مستشفى.

وحذر "عبدالحفيظ"، في تصريحاته، من أن الإصابة في الوجه والرأس هي أخطر أنواع الإصابة بعقر الكلاب لحساسية هذه الأماكن، ومساعدتها على وصول الفيروس بسرعة للجهاز العصبي.
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