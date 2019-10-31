الإسكندرية تحذر من شراء وحدات سكنية بعقارات مخالفة

حذّر حي غرب الإسكندرية،اليوم الخميس، المواطنين من شراء أي وحدات سكنية في العقارات المخالفة، والتي بنيت دون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات الفنية، والسلامة الإنشائية والارتفاعات المحددة.



وأضاف الحي في بيان أن الانسياق وراء شراء تلك الوحدات السكنية المخالفة والتي يتم الترويج لها بأسعار منخفضة تهدد حياة الجميع.



وأشار إلى أن تلك العقارات صادر لها قرارات بالإزالة، والمخالفات تشكل خطرا على الأرواح والعقارات المجاورة والسكان والمارة، وأن تلك المخالفات العقارية تشكل ضعط اكبيرا على المرافق العامة، وتسببت في إنقطاع المياه والكهرباء عن المباني المرخصة وطفح للصرف الصحي بالشوارع.



منطقة الورديان كانت شهدت أمس الأربعاء إخلاء 4 عقارات، بسبب ميل أحد الأبراج السكنية والمكون من 17 طابقا مما جعل هناك خطورة على العقارات المجاورة.



وأخلت الأجهزة التنفيذية العقارات دون المنقولات بالقوة الجبرية حفاظًا على أرواح السكان.