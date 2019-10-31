ضبط 14 سلاحًا وتنفيذ 1330 حكمًا في بحيرة المنزلة

تواصل مديريات أمن الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، تكثيف تواجدها الأمني في نطاق بحيرة المنزلة، بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من تلك البحيرة مأوى لها، وكذلك حائزى الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام.



أسفرت الجهود في الدقهلية عن ضبط 9 أسلحة نارية "3 بنادق آلية، بندقيتي خرطوش، 4 فرود خرطوش، و31 طلقة مختلفة الأعيرة"، كما تم ضبط عاطل بحوزته 150 جرام هيروين، وتنفيذ 912 حكمًا "جنايتان، 433 حبس جزئى ومستأنف، 299 غرامة، 178 مخالفة"، وضبط 11 قضية صيد بالكهرباء، 9 قضايا تعدى على مياه بحيرة المنزلة، 4 قضايا جوابى بإجمالى 23 جوبية، 134 قضية تبديد مياه رى زائدة، 32 قضية بيئة متنوعة، و3 قضايا تجارة أعلاف.



وفي بورسعيد، تم ضبط شخصين بحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقة، كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى تنفيذ 247 حكمًا "جناية، 60 حبس جزئى ومستأنف، 181 غرامة، 5 مخالفات"، كما تم ضبط "2 مركب خشبى بدون ترخيص والصيد المخالف بالجر، 4 عدة جر مخالفة بطول 300 متر، 10 شباك تحاويط مخالفة بطول 350 متر، شباك عدة ذريعة مخالفة بطول 50 مترًا".



وفي دمياط، تم ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتي خرطوش، فرد محلي، و6 طلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما 40 جرام هيروين، تنفيذ 171 حكمًا "6 جنايات، 90 حبس جزئى ومستأنف، 40 غرامة، 35 مخالفة"، كما تم ضبط مخالفة إلقاء مخلفات بغير الأماكن المُخصصة لها، وماكينة ضخ مياه بدون ترخيص، ومولد كهرباء بدون ترخيص، ومحل لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص، و3 مخالفات قانون بيئة و5 مزارع لتربية الدواجن بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة على حدى، وجار استمرار الحملات.