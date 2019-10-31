بسبب استشهادها بالأحاديث.. ريهام عبدالغفور تنفعل على أحد متابعيها

نشب مشادة كلامية بين الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها على موقع"إنستجرام" مع أحد متابعيها الذي انتقد استشهادها بأحد الأحاديث الدينية.



حيث نشرت يهام صورة من أحد المشاهد لها تظهر فيه بعض الانفعالات الخاصة، وعلقت:"وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشوارهم الفني ‏وحكيت لهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل، أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من ‏القلب مفيهوش أي تنظير، وأتمنى أكون كنت مفيدة ولو شوية صغيرين، خير الناس أنفعهم للناس".



وهاجمها احد المتابعين قال لها: "خير الناس أنفعهم للناس عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل؟ ‏بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي".



وهذا الأمر دفع ريهام عبد الغفور إلى الرد بقوة قائلة: "والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك، ولو أنت شايف التمثيل حرام ‏والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشان متاخدش ذنوب".‏