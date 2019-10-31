انتظام رحلات شركة مصر للطيران بمطار القاهرة

شهدت رحلات الشركة الوطنية للطيران الدولية والداخلية والتجارية "بضائع "، بمطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط، حيث لم يتلقى برج المراقبة بالمطار اية اخطارات من جانب مسئولى الشركة، يفيد بالغاء أو تاجيل اقلاع أو هبوط اية رحلات تابعة لهم.



وتقدم السلطات الامنية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق والتعاون مع مسئولى الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى.



وتستعد شركة مصر للطيرن لقرب بدء الفصل الشتوى، والذى من المقرر أن يشهد كثافة ركابية وجوية قادمة من مختلف دول العالم، خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، لحرص الاف الوفود السياحية والصريين المقيمين بالخارج لقضاء تلك المناسبات بين ذويهم بالقاهرة.