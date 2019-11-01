تعرف على أماكن فصل التيار الكهربى فى طنطا اليوم

أكدت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن سيكشن (1، 2) غرب طنطا، اليوم الجمعة من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 7:30 صباح نفس اليوم؛ وذلك لنقل كابلات مغذيات خروج السكشن على الخلايا الجديدة باللوحة.



وأضاف "هاشم"، في تصريحات لها، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: "مستشفى المنشاوي – السنترال – شار سعيد – التأمينات حتى دوران سعيد – شارع شوقي – شارع الإنبابي – خلف شركة مصر للتأمين – شارع أحمد ماهر – بنك الدلتا – شارع عبدالحليم – مستشفى المبرة – شارع القاضي – بنك مصر".



وأوضحت أن شركة الكهرباء المواطنين من قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.