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مصر

توفير 513 ماكينة غسيل كلوي و14 محطة معالجة مياه بالمستشفيات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توريد وتركيب 513 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 14 محطة معالجة بالمستشفيات بمحافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات التشغيل لمراكز ووحدات الغسيل الكلوي خلال العام المالي 20182019.

وكشفت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد وجاري توفير 2600 ماكينة غسيل كلوي و2000 كرسي كلى لصالح الوزارة، كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 9 مليون مرشح کلی، وجاري توزيعهم على المستشفيات ووحدات غسيل الكلي، بالإضافة إلى أنه جاري توفير 75 محطة معالجة مياه أخرى، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لجميع الماكينات ومحطات المياه لاستبدال القديم منها بالماكينات جديدة وفقًا لتقارير الصيانة الدورية.

وفي إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية أشارت إلى أنه تم إصلاح وصيانة 462 جهاز أشعة من مختلف الأنواع بمستشفيات وزارة الصحة في جميع المحافظات، كما تم تركيب وتشغيل نظام "الباكس" في 18 مستشفى و5 مراكز صحية بمحافظات "بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ".، لافتًا إلى أن "الباكس" هو عبارة عن سيرفر بسعة تخزين هائلة لتخزين كل ما هو فحوصات شعاعية للمرضى ويمكن تداول صور الأشعة عن بعد، عن طريق الشبكات المحلية اللاسلكية أو عن طريق الإنترنت بأفضل جودة ممكنة للصور، بشبكة مؤمنة كليا، كما يتميز هذا النظام بسعة تخزينية وأرشفة للفحوص الإشعاعية للمرضى وإمكانية الوصول السريع إليها وعمل أرشيف بالاسم أو الرقم التسلسلي أوالتاريخ وتجميع وترتيب كل الفحوصات التي تخص مريضًا معينًا في ملف خاص به والرجوع السريع إليها.

وقالت إنه تم ترخيص أكثر من 150 قسم ومركز أشعة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب 70 طبيبًا على إجراءات الوقاية الإشعاعية.
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