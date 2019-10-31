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حوادث

توكيل مزوّر يسحب 500 ألف جنيه من بنك في سوهاج

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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استولى شخصان على أكثر من 500 ألف جنيه من حساب بنكي، بعدما زوّرا توكيلًا خاصًا بأحد العملاء، قبل أن يسقط أحدهما في قبضة الشرطة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد من مواطن يقيم في مدينة جرجا بسوهاج، بتزوير أحد الأشخاص توكيلًا خاصًا بالبنوك يفيد توكيل الشاكي له بالتعامل على حسابه بالسحب والإيداع، إذ سحب مبالغ مالية من حسابه الخاص على دفعات.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت أن وراء الواقعة شخصين، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا تزوير، ويقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.

وزوّر هذان الشخصان توكيلًا خاصًا بالبنوك منسوب صدوره لأحد مكاتب الشهر العقاري يفيد توكيل الشاكي لأحدهما بالتعامل على حسابه بالسحب والإيداع وقيامه بسحب مبلغ مالي قدره 502 ألف و960 جنيهًا بموجب التوكيل المزور.

بالاستعلام من مكتب توثيق الشهر العقاري المشار إليه، أفاد بعدم صحة التوكيل وأنه غير صادر من المكتب.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني الجاري ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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