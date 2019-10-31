تسلق أول طفل من ذوى الهمم جبل موسى للترويج للسياحة البيئة (صور)

نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوى الهمم وفريق زهرة المخيمات فى تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية وزارة البيئة دعما للعمل البيئى وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة فى مصر، وفى إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم والشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل وقيادات الوزارة المعنية.



وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم فى العمل البيئى لأنهم جزء هام من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة فى كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهاءها وتشجيعها لكافة أبطال مصر واستعدادها لتقديم الدعم الكامل لهم لحماية البيئة.



وكانت الوزارة استقبلت المغامر مازن حمزة متسلق الجبال من ذوى الهمم ووافقت على رعاية تسلق أول طفل من ذوى الهمم إلى جبل موسى بعد تدريبه وتوفير له كافة الرعاية والتأمين وهو ما تم تنفيذه اليوم بنجاح بتزامن مع تسلق 120 شابا من فريق زهرة المخيمات للجبل للتأكيد على وحدة وتضافر الشباب لحماية البيئة ودعم أقرانهم من ذوى الهمم فى الأنشطة المجتمعية والرياضية والبيئية.



وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لبناء الإنسان كأحد أسس التناغم مع الطبيعة في إطار خطة الحكومة لدمج كافة فئات المجتمع وخاصة الأجيال الناشئة وذوى الهمم للتأكيد على دور الفرد والعمل التشاركي فى حماية البيئة.



وتنفذ وزارة البيئة العديد من المبادرات والبرامج التى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى الأجيال الناشئة من اصحاب الهمم ودمجهم فى العمل البيئى.