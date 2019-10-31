الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

تسلق أول طفل من ذوى الهمم جبل موسى للترويج للسياحة البيئة (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:18 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نجح الطفل محمد حسين كأول طفل من ذوى الهمم وفريق زهرة المخيمات فى تسلق جبل موسى بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية وزارة البيئة دعما للعمل البيئى وترويجا للسياحة البيئة بدعوة العالم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة فى مصر، وفى إطار جهود الوزارة لتمكين أصحاب الهمم والشباب وحشد الجهود والطاقات لحماية البيئ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور المغامر مازن حمزة المشرف على تدريب الطفل وقيادات الوزارة المعنية.

وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بدمج أبطال مصر من ذوي الهمم فى العمل البيئى لأنهم جزء هام من نسيج الوطن لابد من حمايته ودمجه وتشجيعه على العمل والمشاركة فى كافة الأنشطة البيئية والاجتماعية مشيرة إلى متابعتها لعملية التسلق حتى انتهاءها وتشجيعها لكافة أبطال مصر واستعدادها لتقديم الدعم الكامل لهم لحماية البيئة.

وكانت الوزارة استقبلت المغامر مازن حمزة متسلق الجبال من ذوى الهمم ووافقت على رعاية تسلق أول طفل من ذوى الهمم إلى جبل موسى بعد تدريبه وتوفير له كافة الرعاية والتأمين وهو ما تم تنفيذه اليوم بنجاح بتزامن مع تسلق 120 شابا من فريق زهرة المخيمات للجبل للتأكيد على وحدة وتضافر الشباب لحماية البيئة ودعم أقرانهم من ذوى الهمم فى الأنشطة المجتمعية والرياضية والبيئية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لبناء الإنسان كأحد أسس التناغم مع الطبيعة في إطار خطة الحكومة لدمج كافة فئات المجتمع وخاصة الأجيال الناشئة وذوى الهمم للتأكيد على دور الفرد والعمل التشاركي فى حماية البيئة.

وتنفذ وزارة البيئة العديد من المبادرات والبرامج التى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى الأجيال الناشئة من اصحاب الهمم ودمجهم فى العمل البيئى.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"البيئة" تنظم برنامجا تدريبيا لدمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى الصحافة

تكريم أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتقن الرياضات الجوية

المغامر مازن حمزة يكشف تفاصيل حملته لمساعدة أهالى سانت كاترين

وزيرة البيئة: السيسي أوصى بعودة مصر لدورها الريادي بالقارة السمراء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوافق على انضمام مصر لاتفاق مراكش للتجارة العالمية

منذ يومين

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء: صرف تعوضات لأسر ضحايا ومصابي حوادث بئر العبد الإرهابية

منذ أقل من ساعة

"اللص".. أردوغان يرفض خطط واشنطن لحماية حقول النفط بسوريا

ads

الصور

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلق على ظهور حالات "تيفويد" بالمدارس

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الرئيس نيوز

وزير التموين يمد فترة تلقي تظلمات "بطاقات التموين" إلى آخر نوفمبر

إرساء لمبدأ الثواب والعقاب.. نواب في البرلمان يردون على رسائل الرئيس

"الصحفيين" تحيل رئيسي تحرير ومحرر بـ"الجمهورية" إلى التحقيق

الاتصالات: سوق الألعاب الرقمية سيرتفع إلى 200 مليار دولار عام 2022

منوعات

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

كشكول

الشريف: استخدام "السوشيال ميديا" كمنصة لكسب الأخبار جهل

"صديق" يكرم الموظفات والطالبات المثاليات بأزهر أسيوط

عميد "إعلام بني سويف": مواقع التواصل الاجتماعي خلقت حالة من الذعر

خبير يكشف طرق تزييف وفبركة الأخبار بـ"الفيس بوك"

إسلام سياسي

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا

أمريكا تتوقع تقارب بين داعش والقاعدة.. وخليفة "البغدادي" خلال أيام

كيف ساعد أردوغان زعيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله؟

باحث ليبي: الإخوان تنظيم مضل ومنحرف فكريًا


زيت وسكر

طرح وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

“الصحة”: إغلاق 377 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 10 أشهر

منها تقوية الجنس.. 14 فائدة صحية لفاكهة البرتقال

اليوم.. “مدبولي” يُعلن الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
د.مينا بديع عبدالملك
ستون عامًا على رهبنة فرانشسكا وتشيشيليا
صفوت البياضي
الشكر.. لغة العالم
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تحتفى بشباب ٣ دفعات من "إبدء حلمك"

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

صفحتنا ع الفيس بوك