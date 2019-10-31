رالى للسيارات الكهربية بالعاصمة الإدارية السبت

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع" ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريق مصري من الجامعات المختلفة للحصول علي الجائزة الكبرى البالغة 500000 جنيه مصري، والتي ستقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأطلقت أكاديمية البحث العلمى المسابقة العام الماضي ونظمتها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.



وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية، أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتى في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.



وتولي رعاية فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، والدكتور محمد عبد العزيز، المشرف على المشروع الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة والمتابعة للفرق المشاركة في المسابقة من طلبة الجامعات من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، داخل كلية الهندسة بجامعة عين شمس.