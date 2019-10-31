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مصر

تسليم 80 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
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سلمت وزارة القوى العاملة اليوم، 80 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بحضور محمد عيسى وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالجيزة، ومسئولي المديرية، فضلا عن فريق العمل من مكاتب القوى العاملة بالمحافظة التي وفرت فرص العمل.

وأكد وزارة القوى العاملة، أنها تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وقالت إنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" التي سجلت خلال شهرين حصرًا لـ 2.4 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وتابعت أنها كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلي الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 800 جنيه.
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