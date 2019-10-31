كشف غموض سرقة 10 آلاف حقيبة مدرسية بالنزهة

نجح رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، في كشف غموض واقعة سرقة 10 آلاف حقيبة مدرسية من داخل مخزن بالنزهة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال.



تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "عمرو أ"، 46 سنة، تاجر، باكتشافه سرقة 5 كراتين بداخلهم 10.000 حقيبة مدرسية، تقدر قيمتهم بمبلغ 150.000 جنيه من داخل المخزن ملكه الكائن بمنطقة النزهة الجديدة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ريمون ص"، "كيرلس ص"، "عماد ح"، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي 25.500 جنيه "من متحصلات الواقعة".



بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالمخزن المشار إليه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الثاني والثالث وتمكنوا من دخول المخزن والاستيلاء على المضبوطات، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات التصرف ببيع جزء من المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمخزن مستأجر كائن بمنطقة كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.



وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍ تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.