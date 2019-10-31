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محافظات

بالأسماء.. الإسكندرية الأزهرية تعلن نتائج مسابقات ألعاب القوى

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أعلنت رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة مسابقات ألعاب القوى واختراق الضاحية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين.

وجائت نتيجة المسابقات كالتالي:

أولًا: المرحلة الإعدادية:
في منافسة 50 مترا سرعة: فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالقادر أحمد بمعهد برج العرب العادي، وفاز بالمركز الثاني الطالب أنس معوض محمد بمعهد محمد رجب.

وفي منافسة الوثب الطويل فاز بالمركز الأول الطالب سيد محمد سيد بمعهد برج العرب العادي، وبالمركز الثاني الطالب ماهر السيد محمد بمعهد الإمام أبو العزائم.

وفي منافسة الوثب العالي فاز بالمركز الأول الطالب إسلام وليد عبدالقادر بمعهد أبو العيون، وبالمركز الثاني الطالب إسماعيل محمد علي بمعهد أبو العيون.

وفي منافسة دفع الجُلة فاز بالمركز الأول الطالب علي مصطفى علي، بمعهد محمد رجب، والمركز الثاني الطالب عبدالرحمن أحمد محمد، بمعهد الصادق الأمين.

ثانيًا: المرحلة الثانوي:
في منافسة دفع الجُلة فاز بالمركز الأول الطالب محمد محود فوزي، بمعهد أبوقير، والمركز الثاني الطالب رمضان عبدالحميد، بمعهد برج العرب العادي.

وفي منافسة الوثب الطويل فاز بالمركز الأول الطالب حسن محفوظ خميس، بمعهد أبوقير، والمركز الثاني الطالب عبدالله سليمان، بمعهد الورديان.

وفي منافسة الوثب العالي فاز بالمركز الأول الطالب يوسف رضا بمعهد أبو العيون، والمركز الثاني الطالب أحمد محمد إسماعيل، بمعهد أبو العيون.

وفي منافسة العدو فاز بالمركز الأول الطالب عبدالرحمن محمد صالح معهد الإمام أبو العزائم، والمركز الثاني الطالب سامي شريف سامي، بمعهد الصادق الأمين.

وفي اختراق الضاحية فاز بالمركز الأول محمود نصيب سبيته، بمعهد المدينة المنورة، وبالمركز الثاني سامي شريف سامي، بمعهد الصادق الأمين، وبالمركز الثالث يوسف الديب عبدالعليم، بمعهد أبو العيون، وبالمركز الرابع عمار أحمد عبدالحكيم، بمعهد محمد رجب.

وأقيمت المسابقات تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل مدير عام العلوم الثقافية، وإشراف رعاية الطلاب.
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