تداول 31 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس، بلغت 31 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن حاويات أخرى، وترسو على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات جدد اليوم.



بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتي حاويات، وترسو على الأرصفة 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات جدد اليوم.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.