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مصر

تسليم 120 عقد عمل لذوي الاحتياجات برواتب تصل لـ 3500 جنيه

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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سلمت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 120 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، مقدمة من 19 مصنعا وشركة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالجيزة، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، بحضور محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة.

واطمأن وزير القوى العاملة على المرتبات التي تبدأ حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3500 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق حياة كريمة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

ووجه الشكر والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لهذه الفئة، مشيرًا إلى لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.
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