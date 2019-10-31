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مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة "أفضل بحث علمى" فى مؤتمر الابداع الطلابي الـ٢١ بالإمارات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
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انجاز علمى جديد حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعايه خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء وباشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة حيث فازت الجامعة بجائزة مؤتمر الابداع الطلابي فى دورته ال ٢١ الذى نظمه إتحاد الجامعات العربية فى دبى بدولة الامارات العربية المتحدة .
صرح بذلك الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم وعميد كليه البيتكنولوجي ورئيس مركز التبادل الطلابي وأضاف أن الجائزة التى فازت بها الجامعة هى "أفضل بحث علمى" مقدم من الطالبة امينة صقر بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بالجامعة.
وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة العلاقات الدولية ومدير عام مركز التبادل الطلابي الى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص دائماً على أن تظل فى المقدمة وذلك من خلال الحصول على المراكز الاولى فى أنشطة البحث العلمى وفى هذا الاطار استطاعت الجامعة ان تحصل علي المركز الاول في التبادل الطلابي للتدريب لمدة ٦ أعوام علي التوالي بأعتبارها أكثر الجامعات العربية استقبالاً وتدريباً للوفود الطلابية من جميع أنحاء الدول العربية مما يؤكد رساله ودور الجامعة في دعم العملية التعلمية سواء داخل مصر أو خارجها.
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