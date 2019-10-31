تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5339 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1781 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 198 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 6 دراجات نارية مخالفة، 9 مخالفات "موقف عشوائى"، 43 مخالفة شروط الترخيص، و40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

