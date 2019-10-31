توصيل الغاز لـ 52 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروعات الإسكان

التقى المهندس ياسر بهنس رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، بنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، لاستعراض الأعمال المنفذة بمشروعات وزارة الإسكان التي تستهدف الشركة بتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 52 ألف عميل بها.



وأوضح رئيس "تاون جاس" أنه تم توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الاجتماع، تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ50 ألفا و500 عميل منزلي، بمشروعات الأندلس والقرنفل وسكن مصر والهناجر بالقاهرة الجديد، و1500 عميل بمشروع الإسكان المتوسط بمدينة 15 مايو.



وأشار "بهنس"، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والصواعد بنسبة 100% بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ نحو 20% من الشبكة الخارجية لمنطقة الأندلس، وتنفيذ نحو 50% من أعمال الشبكة الداخلية، 30% من الصواعد، 10% من الخط الخارجي لمنطقة القرنفل، إضافة إلى الانتهاء من 4 مناطق من إجمالي 10 مناطق بمشروع سكن مصر.



وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية بالكامل لمشروع الإسكان المتوسط بمدينة 15 مايو، والذي يتكون من 63 عمارة بواقع 1500 عميل تقريبًا، وسيتم العمل في تنفيذ الخط الخارجي فور إصدار الجهاز لتصاريح الحفر.



من جانبه، وجه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمختصين بتذليل المعوقات أمام الشركة، لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل الغاز لمشروعات الإسكان الاجتماعي.