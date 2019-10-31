جمال مبارك في "التلاعب بالبورصة": سمعتي اتهدت

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، الاستماع للمتهم جمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها نجلي مبارك وآخرين.



وأكد "جمال مبارك" أنه يعمل هو وشقيقه علاء في مجال البورصة وسوق المال منذ 28 عامًا، وكان عملهما يتمثل في ثقة المستثمرين والمودعين في قدرتهما على إدارة الصناديق المالية، قائلًا: "اشتغلت في الداخل والخارج في المصارف، الموظف في أى بنك بيوقع أنه لا يحق له أن يتداول على الأسهم التي يتعامل فيها، ويحرم عليه بيع أو شراء أسهم البنك في الفترة المحددة، وإذا خالف تلك الشروط يفصل من العمل".



وأضاف، أنه تفاجأ بتوجيه اتهام جنائي له وشقيقه، يدور حول تشكيلهما مجموعة إجرامية لاستغلال معلومات جوهرية للإضرار بالأخر، ولم يعلما تفاصيل القضية إلا من صفحات الجرائد فقط، قائلًا: "اتعرضت أنا وأخويا علاء لظلم على مدار 9 سنوات، مش بس إنى اتحبست أنا وهو سنة ونصف، لا كمان سمعتى وعملى اللى عملته فى 28 سنة كله أتهد، الإعلام كان بيحكم علينا في كل جلسة إننا متهمين وجناة، في ناس صحفيين كبار عملوا كتب وحطوا فيها القضية دى وإننا متهمين وجناة قبل ما الحكم حتى يصدر".



كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.



وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.