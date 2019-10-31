الثلاثاء.. صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف معاشات نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه لحوالي 3.320 مليون قائم بالصرف، بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر المقبل.



وأضافت الوزارة، أن صرف المعاشات المحولة على البنوك ستبدأ بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.



من جانبه، قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لموازنة 2019 و2020 وبعد الزيادات سيصل حجم المنصرف للمعاشات إلى 204 مليار جنيه سنويا.



وأضاف فى تصريحات للدستور، أن حجم التدفقات النقدية سنويا يصل إلى 160.5 مليار جنيه، واشتراكات التأمين الاجتماعي تقدر بـ 95 مليار جنيه خلال العام الجاري، ويبلغ عوائد الاستثمارات 63 مليار جنيه، وأموال الاستثمار المباشر 215 مليار سنويا.