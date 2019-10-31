بالأسماء.. قتيلان و3 مصابين في حادث سير بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الخميس، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الزراعي أمام "كافتيريا الشيخ محمد"، بدائرة مركز شرطة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الزراعي أمام "كافتيريا الشيخ محمد"، بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن وفاة "سامح شعبان الحصاوي" (28 سنة)، و"زينات صلاح أحمد" (46 سنة) مقيمة الجيزة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.



وأصيب "أحمد محمد دربالة" (52 سنة)، و"أحمد محمد قطب زغلول" (19 سنة) و"خالد عصام محمد أحمد" (20 سنة) مقيم بالجيزة.



نُقِل المصابون إلى مستشفى ايتاي البارود العام لتلقي العلاج.