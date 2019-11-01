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محافظات

تجربة دنماركية جديدة.. ماعز وتدريب سيارات بملعب أحمد رشدى بالمنوفية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
جريدة الدستور
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عبر عدد من أهالي محافظة المنوفية عن استيائهم الشديد لما وصل إليه ملعب اللواء أحمد رشدي، التابع لمركز شباب بركة السبع بنطاق المحافظة، بعد أن استغل القائمون على المركز والمقيمين بجواره من استغلال من مساحته في تربية الماعز، واستغلال الأرض في التدريب على قيادة السيارات.

ويعتبر ملعب اللواء أحمد رشدي، تاريخى، يعبر عن مركز بركة السبع، وقام بالعمل به العديد من الأندية العربية.

ويشتكى أهالى بركة السبع من أن مبنى مركز الشباب الإدارى الملحق بالاستاد مغلق منذ 10 أيام ويوجد قفل على الباب الأمامى.

وأما عن الباب الخلفى فمغلق أيضا بقفل، ولكن يوجد بوابة واحدة مكسورة بالمعلب، وهى من يدخل منها الدخلاء المستوطنين ممن احتلوه لرعى الماعز وتعليم قيادة السيارات الخاصة مع غياب تام للإدارة بالشباب والرياضة.
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