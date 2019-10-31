البرلمان اليوناني يصوت على تشديد قانون اللجوء اليوم

يصوت البرلمان اليوناني اليوم الخميس، على مسودة مشروع مثير للجدل بشأن اللجوء، تهدف لتخفيف الضغط الناجم عن التزايد السريع لأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين.



وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تعهد بتغير النظام عقب أن تولى منصبه في يوليو الماضي، قائلا إن اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في نظام غير كفء.



وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيم في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.



وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألف في أبريل فيما يعد نحو ستة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.



وقال ميتسوتاكيس إنه يريد تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحادلا الأوروبي-تركيا 2016.