مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية: وفرنا 16ألف فرصة عمل للشباب

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى لأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات التي تدعم وتتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر.

وأضاف، فى كلمته خلال افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن ما تم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من مشروعات وأنشطة خلال عامي 2018 و 2019 فقط وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي ومن مختلف محافظات مصر.

ولفت إلى أنه في أغسطس الماضي شرفت شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات الجهاز بافتتاح الرئيس المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع و"اليوم نشرف بافتتاح إنجاز جديد من أجل مصر من إنجازات شركة النصر للكيماويات الوسيطة في أبو رواش بالجيزة، يتمثل في مصنعين أحدهما لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فوق الهيدروجين".

وذكر أنه تم إنشاء المصنعين على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة مجمع مصانع الشركة بـ"أبورواش" ليصبح إجمالي عدد المصانع في هذا المجمع 19 مصنعا وإجمالي عدد مصانع الشركة في مختلف مواقعها بالجيزة والفيوم والعين السخنة 37 مصنعا تنتج العديد من أنواع الأسمدة والمبيدات والكيماويات والغازات الطبية والصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن مصنع الغازات الطبية والصناعية هو المصنع الثالث لدى الشركة في مجال إنتاج الغازات الطبية والصناعية وتتعاظم أهمية منتجات هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي منها، وأهمها الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية وذلك في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بالإضافة إلى أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

ولفت إلى أنه تقدر الطاقات الإنتاجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية الجديد بنحو 2200 متر مكعب في الساعة من الأكسجين و900 متر مكعب في الساعة من النيتروجين وحوالي 100 متر مكعب في الساعة من غاز الأرجون.

وقال إن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين الذي يعد الأول من نوعه في مصر لهذا المنتج، يستخدم في صناعة الورق والمنسوجات والعديد من الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات البترولية.

وأضاف أن إنتاج هذا المصنع سيحقق الاكتفاء الذاتي الكامل لاحتياجات السوق المحلي من هذا المنتج وإيقاف استيراده من الخارج مع تصدير الفائض منه عن حاجة السوق المحلي، مشيرا إلى أن جملة الطاقات الإنتاجية للمصنع من مادة فوق أكسيد الهيدروجين تقدر بدرجات تركيزه المختلفة وفقا لاستخداماته الصناعية بنحو 23 ألف طن سنويا.