طبيب نفسي يحذر من احتفال الأطفال بـ "الهالوين"

حذّر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، الأطفال من الاحتفال بعيد الهالوين وتأثيره السلبي على نفسيتهم، لافتًا إلى أن رسم الأشكال المخيفة وارتداء الملابس المرعبة يؤثر على الأطفال خاصة في مراحل الطفولة المبكرة ولذا على الأهالي رفض هذا الاحتفال.



وأضاف "هاني"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، أن هناك خطورة في الاحتفال بهذه الطريقة لذلك لا يجب ترك الأطفال أمام الألعاب والأفلام المخيفة حرصًا على عدم وقوعهم في الخوف والقلق والهلاوس والتهيؤات إلى جانب اكتسابهم السلوك العدواني.



وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أنه كلما كان الاحتفال مبهجًا كلما كانت نفسية الطفل سليمة وإيجابية والعكس صحيح ولذا من الممكن الاحتفال ولكن بالألوان المبهجة كمظاهر حفلة عادية تؤثر على نفسية الطفل بالإيجاب.