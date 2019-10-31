"الكيمياء" تؤكد حرصها على تطبيق المواصفات العالمية

أكد المهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، حرص المصلحة على الارتقاء بالإمكانات البشرية والمعملية المتوافرة لديها بالمركز الرئيسي وفروعها بالمواني والمدن الصناعية، بهدف ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظًا على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.



وقال فهمي - في بيان اليوم الخميس، إنه يجري حاليا العمل على توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بالهيئة بهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين فروع المصلحة ومعاملها مع مصلحة الجمارك، منوها بأنه يجري إنشاء مقرات دائمة للمصلحة داخل الموانئ البحرية والمطارات والمدن والتجمعات الصناعية، لتحقيق سرعة الإنجاز وأعلى معدلات الأداء لجذب المصنعين المستثمرين المصدرين وتقديم خدمات للتحاليل والتدريب والاستشارات الفنية التخصصية لهم.



وأضاف أنه يجري تأهيل وتطوير فرع المصلحة بالإسكندرية والمعامل المتخصصة به، وكذلك تطوير خدمة العملاء ورفع كفاءة المعامل بتأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية التي تتواكب مع متطلبات العملاء وتساير التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة عمل تساعد العاملين على زيادة الإنتاجية، واعتماد المعامل والأجهزة دوليًا لإعطاء المصداقية العالمية للتقارير الصادرة عن معامل المصلحة وفروعها دوليًا وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.