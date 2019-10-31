إيرينا: مصر لديها القدرة على الوصول لـ 44 جيجا من الطاقة الشمسية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا- IRENA" في تقرير حديث لها، أن مصر لديها القدرة على الوصول إلى 44 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة بحلول عام 2030.



وأضافت "إيرينا- IRENA" أنه يمكن ملاحظة النمو في مصر مع استمرار طرح مناقصات جديدة مثل مشروع كوم أمبو الشمسي ومشروع منطقة غرب النيل، مضيفة ومصر تواصل دعم مشروعات الـ PV- وهي مشروعات الخلايا الشمسية الفوتوفولطية- التي يتم تركبها فوق اسطح المنازل والمنشآت السكنية والتجارية.



كما أشارت "إيرينا- IRENA" إلى أهمية المعارض التي تقام في مصر والتي تمثل قناة متميزة يقدم من خلالها قطاع الكهرباء المصري ويعرض الفرص الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص الدولي والإقليمي والمحلي للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.