"التعليم" تعلق على ظهور حالات "تيفويد" بالمدارس

حذرت وزارة التربية والتعليم، من الانسياق وراء الشائعات الخاصة بانتشار الأوبئة والأمراض بين طلاب المدارس، مؤكدة تعاونها مع وزارة الصحة ضمن إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.



وفضل عدد من المسؤولين بالإدارة التعليمية للقاهرة في تصريح خاص عدم التعليق على ما يثار من أنباء حول إصابة الأطفال بالتيفويد، والانتظار للتحقق فيما يتم تداوله من إصابة 3 تلاميذ بمدرسة المستقبل 9 للغات بإدارة التجمع الخامس، مشددين على أنه ليس في صالح المديرية إخفاء أي حقائق عن المواطنين، لكن الأمر لم يتبين حتى الآن، يجب ألا يتم ترويع الناس بنشر الشائعات وترديدها.



وكان قد تداول أنباء عن إصابة بعض التلاميذ بمدرسة المستقبل 9 بالتجمع، وأن هناك حالة من الهلع بعد إصابة 3 تلاميذ بالتيفويد.



يذكر أن الأسبوع الماضي شهد حالات مماثلة تخص إصابة تلاميذ في محافظتي الإسكندرية والغربية بمرض الالتهاب السحائي، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة.