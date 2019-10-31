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توك شو

النصر للكيماويات: مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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أرجع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الفضل في نجاح شركة النصر للكيماويات الوسيطة في التغلب على أغلب المصاعب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بدعم ومتابعة رجال الشركة باستمرار حتى أصبح إجمالي المصانع الخاصة بالشركة 37 مصنعا.

ولفت "عبداللطيف"، خلال كلمته في حفل افتتاح مصانع أبو رواش، إلى إنشاء 15 مصنعا جديدا لشركة النصر خلال الخمس سنوات الماضية لإنتاج منتجات استراتيجية لخدمة قطاعات الدولة المختلفة لصالح خطة التنمية الشاملة لمصر، ومنها 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إنتاج بعض الكيماويات الأخرى وذلك لإمداد قطاعات الدولة المختلفة بها.

وذكر أنه تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة لخدمة قطاع الزراعة بمصر، كما تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج "الايروسولات" المختلفة للقضاء على الحشرات المنزلية الضارة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء 4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية لإمداد المستشفيات والمصانع المختلفة، كما قامت الشركة بتنفيذ مصنعينإلانتاج الشابة السائلة والصلبة لصالح منظومة صناعة مياة الشرب والصرف الصحي بمصر.

وأكد أن شركة النصر قامت عقب ذلك بإنشاء 12 مصنعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيوم وحامض الفوسفوريك لخدمة قطاع الزراعة بمصر، كما تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز لخدمة مصانع الشركة والمصانع الأخرى التي تعتمد على هذه المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيميائية الاخرى.

وأكد أن الشركة قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء مصنعين جديدين وهما: "مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 وكان الهدف من إنشائه تغطية احتياجات القطاع الطبي في ضوء إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة والطلب المتزايد على الأوكسجين المنتج داخل الشركة، وإنتاج النيتروجين والأرجون اللازمين للأغراض الصناعية والعمليات الإنتاجية".

وتابع قائلًا: "اتضح ذلك جليًا خلال عمليات حفر آبار الغاز في حقل ظهر من طلب متزايد على غاز الأرجون وكان للشركة دور هام وإسهام واضح في إمداد شركة بتروجيت بكامل احتياجاتها من الأرجون دون الحاجة إلى استيراده من الخارج، وتحقيق بُعد اجتماعي بخلق مزيد من فرص العمل لشباب الخريجين".

ونوه بأن بإنشاء هذا المصنع تتضاعف قدرة الشركة على إنتاج الغازات الطبية والصناعية، حيث يتم إمداد نحو 100 مستشفى ومركز طبي متخصص بالأوكسجين الغازي والسائل، بالإضافة إلى إمداد هيئة الإسعاف بالقاهرة والجيزة بحوالي 30 ألف أسطوانة غاز أوكسجين سنويًا.

وقال إن الشركة تنشئ أيضًا الشبكات الطبية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتوصيل الأوكسجين والهواء إلى غرف المرضى وغرف العمليات والعناية المركزة، بالإضافة إلى خدمة تركيب خزانات الأوكسجين والنيتروجين والأرجون السائل والمبخرات للمستشفيات والشركات الصناعية المختلفة.

وأضاف أن المصنع الثاني هو مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، مشيرًا إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة لها السبق في إنشاء هذا المصنع الجديد، الذي يُعد الأول في مصر، ويُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفي العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.

وأشار إلى حجم الاستيراد السنوي من هذه المادة -طبقًا لبيانات هيئة الرقابة على الواردات والصادرات- في حدود 15 ألف طن، وكان الهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين في مصر.

ولفت إلى أن 20 شركة مدنية اشتركت في أعمال التوريدات والإنشاءات وتصنيع المعدات المحلية والتركيبات والتشغيل، وتابع قائلًا: "الجدير بالذكر أنه تم بالفعل إمداد بعض الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة النسيج بالمنتج الجديدة من فوق أكسيد الهيدروجين وكان مردود هذه الشركات طيبًا على جودة المنتج وسعره وتوفره بما يرشد الوقت والجهد المطلوب لاستيراد هذا المنتج من الخارج".

وذكر أنه بإنشاء المصنعين الجديدين يصبح إجمالي العاملين بالمقر الرئيسي للشركة بـ"أبو رواش" وبفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4000 عامل ومهندس حيث وفرت لهم الشركة التأهيل والتدريب على أيدي خبراء متخصصين داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى توفير حوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال التركيبات وتوريد الخامات وتصنيع المعدات المحلية وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.

وتابع قائلًا: "استكمالًا لمنظومة المحافظة على سلامة البيئة المتخذة بالمقر الرئيسي للشركة لمنع أي انبعاثات ضارة من المصانع والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقًا للمعايير العالمية والمصرية قامت الشركة بالعديد من الإجراءات البيئية الإضافية لصالح المصنعين وهي تزويد برج مصنع الغازات الطبية والصناعية بكاتم للصوت لخفض معدل الضوضاء، وإنشاء وحدة لفصل المذيبات ومعالجتها بمصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وإنشاء وحدة إضافية لمعالجة الصرف الصناعي الخاص بالمصنعين وإعادة تدوير المياه في العملية الصناعية، وري المساحات الخضراء".

وقدم "عبد اللطيف" خالص الشكر والامتنان للعاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من منتجات استراتيجية مهمة على مدار الساعة.

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