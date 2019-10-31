بعد تصريحات الرئيس.. البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بالمنتصف

تفاعلت أسهم ومؤشرات البورصة مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة.



ربح رأس المال السوقي للبورصة محو 4.3 مليار جنيه ليسجل مستوى 728.32 مليار جنيه، مقارنة بـ723.97 مليارا بنهاية تعاملات الأمس.



وتحول المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" من الهبوط بداية التعاملات إلى الصعود بالتزامن مع تصريحات الرئيسي، ليربح نحو 45 نقطة لدى منتصف التعاملات مسجلًا مستوى 14523 نقطة.



فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 62. 0 %، تعادل 3.34 نقطة ليسجل مستوى 539.4 نقطة.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال منذ قليل، إن "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهز لطرحها في البورصة، لابد يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".



وأضاف السيسي: "شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرصوا للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتير، ولسه منزلش الحجم المناسب".



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة