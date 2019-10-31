جولة تفقدية للسيسي بمصانع أبورواش

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لعدد من المصانع في منطقة أبورواش في الجيزة، وذلك بعد افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3.



شركة النصر للكيماويات إحدى أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطويرًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع.



ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين، الأول من نوعه في مصر ويتم استخدام هذا الغاز في العديد من الصناعات مثل المنسوجات والورق والصناعات الدوائية والغذائية.