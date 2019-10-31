نص تقرير تشريعية البرلمان على تعديلات قانون العقوبات

حصلت "الدستور" على نص تقرير لجنة الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نواب عبد المنعم العليمي، والدكتور خالد حنفي، وسعيد طعيمة، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.



وتضمنت التعديلات المقدمة تغليظ عقوبة التعدي على العقارات التي تحوزها الدولة أو إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بعد أن كانت مقصورة على تلك المملوكة لها.







