ضبط مخزن غير مرخص يحوي أغذية مشكوك في صلاحيتها بالمنيا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنها ضبطت مخزن غير مرخص بمركز المنيا يحوي منتجات وسلع غذائية مشكوك في صلاحيتها، خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها ادارة الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف ضبط الأسواق ومراقبة المنشآت التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من منتجات حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.



وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تحرير محضر إدارة منشاة بدون ترخيص والتحفظ على مجموعة من السلع الغذائية جاءت ما بين " 1200 عبوة زيت طعام، 300 عبوة سمن نباتي، 1800 عبوة مرقة دجاج، 2000 علبة جبنة، طن ونصف من الدقيق، 100 عبوة سجائر"، مشيرًا الى انه تم اخذ عينات من السلع التي تم ضبطها للعرض على معامل التحاليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل حملاتها التفتيشية على الأسواق بصفة دورية للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.