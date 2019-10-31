اعترافات منفذ "مذبحة عائلة عساف" في الفيوم

أدلى منفذ حادث إطلاق النار على نجلي عمه، اليوم الخميس، باعترافات تفصيلية أمام النيابة حول دوافع ارتكابه تلك الجريمة.



وقال المتهم "يوسف شعبان عساف" 41 سنة، إن خلافات سابقة كانت قد حدثت بينه ونجل عمه "عادل عساف" بسبب تصالح الأخير مع أشخاص كان بينهم وبين القاتل خلافات دون الرجوع إليه، فاستشاط غيظًا، وواجه المجني عليه بما حدث فلم ينكر وقال له: "حل خلافاتك بعيد عنا احنا ملناش دعوة".



وأضاف المتهم، أنه يوم الحادث فوجئ بـ"عادل" يجلس لدى حلاق بمنطقة المبيضة، فتوجه اليه وقال له: "إيه اللي جابك هنا انت مش قولت ملكش دعوة بخلافاتي فصفعه المجني عليه على وجهه أمام الناس بالشارع وهو ما جعله يشعر بالإهانه فحدثت مشاجرة بينهما فاستدعى "عادل" شقيقه "عصام".



وأشار المتهم إلى أنه شعر أنهما سوف يعتديان عليه مجددًا فأحضر سلاح ناري عبارة عن طبنجة 9 ملي كان يحتفظ بها بمحل مملوك له بالمنطقة، وتوجه إلى نجلي عمه وهددهما بترك المنطقة وإلا سيقتلهما.



وحينما رفضا الانصراف ورد عليه "عصام" قائلا: "لو راجل اضرب"، لم يشعر بنفسه إلا وهو يطلق النار على "عصام" أولًا فأصابه في رأسه وسقط قتيلا في الحال وقبل أن يحاول "عادل" التدخل عاجله برصاصتين في صدره ليسقط هو الآخر قتيلا وبعدها فر هاربًا وتوجه إلى منزل شقيقته بمنطقة فيصل في الجيزة، حتى ألقي القبض عليه.