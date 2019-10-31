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مد فترة تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين حتي 30 نوفمبر
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
قررت وزارة التموين والتجارة والداخلية، مد فترة تلقى التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، حتى 30 نوفمبر المقبل.
وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، موضحة أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموبن اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى اليوم الخميس، قبل أن يقرر مد الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل من خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات والموقع الإليكترونى"https:www.tamwin.com.eg، للمستبعدين من البطاقات وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم سيتم إعادة إدراجه
وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، موضحة أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموبن اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى اليوم الخميس، قبل أن يقرر مد الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل من خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات والموقع الإليكترونى"https:www.tamwin.com.eg، للمستبعدين من البطاقات وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم سيتم إعادة إدراجه