غدًا.. صرف معاشات نوفمبر لـ 8.5 مليون مواطن

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أن غدا الجمعة، سيبدأ صرف معاشات نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف.



وأكدت الوزارة، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.



من جانبه، قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم يبلغ 17 مليون شخص أما مستحقي المعاش فيصل عددهم حوالي 9 ملايين شخص، ووفقا لموازنة 2019 و2020 وبعد الزيادات سيصل حجم المنصرف 204 مليار جنيه سنويا.