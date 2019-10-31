الكهرباء توقع عقد تطوير محطات القاهرة مع تحالف "دولي محلي‎"

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، عقد مع الاتحاد المكون من (شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز & شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة "السويدي") بمنطقة كهرباء القاهرة.



أوضحت مشالى أنه العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع “ XLPE “ قطاع 1×2000 مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتهما لإحلال مسار الربط (بساتين مستثمرين) بطول 2 ×7،5 كم.



وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 331 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط الجهد الفائق بموازنة العام المالي 20182019، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 7 أشهر تبدأ من تاريخ إستلام أمر الإسناد واستلام الموقع خالي من العوائق.



وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.



يأتي هذا في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.