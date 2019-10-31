"اللص".. أردوغان يرفض خطط واشنطن لحماية حقول النفط بسوريا

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المبادرات الأمريكية لحماية حقول النفط السورية من الاشتباكات التي تقع ومن أعضاء تنظيم "داعش"، رغم وجود اتفاق أمريكي روسي سري على الحماية الأمريكية لهذه الحقول.



وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا تعارض وبشدة الخطط الأمريكية لحماية حقول النفط السورية، بما في ذلك اقتراح النائب الجمهوري ليندسي جراهام الذي ينص على استغلال عائدات النفط الخام للمساعدة في تمويل العمليات العسكرية الأمريكية في الدولة التي مزقتها الحرب ضد تنظيم داعش.



وقال الرئيس رجب طيب أردوغان للمشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الأربعاء، "إنهم لا يترددون أبدًا في ملاحقة النفط، بالنسبة لهم، قطرة النفط تساوي دماء الآلاف من الناس".



وأوضحت الوكالة، أن تصريحات أردوغان تعكس مدى رغبته في الاستفادة من النفط السوري، ويضاف هذا الخلاف لسلسلة طويلة من التوترات الكبيرة بين واشنطن وأنقرة قبل اجتماع البيت الأبيض بين ترامب وأردوغان يوم 13 نوفمبر الجاري.



وتابعت أن أردوغان يريد الحصول على إيرادات النفط لدعم ما أسماه المنطقة الآمنة وإعادة توطين ملايين اللاجئيين السوريين في مدن الشمال.



وأشارت الوكالة إلى أن الصراع على النفط السوري لن ينتهي بين عشية وضحاها، إلا أن الموقف التركي قد يكون ضعيف إلى حد كبير، فحتى الآن هناك تفاهم روسي أمريكي حول الوضع في سوريا، بالإضافة إلى الضربة التي وجهت للاقتصاد التركي جراء قرارات مجلس النواب الأمريكي، وانهيار أسهم السوق التركية.