شكري يستعرض تطورات "سد النهضة" أمام البرلمان العربي (صور)

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، قبل قليل، كلمة أمام جلسة البرلمان العربي حول الأمن المائي العربي، يستعرض فيها قضية المياه في مصر وتطورات ملف سد النهضة.



انطلقت صباح، اليوم الخميس بالقاهرة، أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



يأتي ذلك في إطار لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على هامش القمة الأفريقية ـ الروسية، التى عقدت خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر الجارى فى مدينة سوتشى الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودولة إثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل.