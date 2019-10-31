بدء الجلسة العامة للبرلمان العربي.. ومناقشة تطورات "سد النهضة"

انطلقت صباح، اليوم الخميس بالقاهرة، أعمال الجلسة العامة الأولي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



ويطلع وزير الخارجية سامح شكري البرلمان العربي على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية ـ الروسية، التي عقدت خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودولة إثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل.