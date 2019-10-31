الرئيس السيسي يتفقد مصنع النصر للكيماويات بأبو رواش

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأبو رواش، صباح اليوم، وفقا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



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وتعتبر شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.