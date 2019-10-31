قتلى وجرحى بين هناصر الفصائل الموالية لتركيا بعد الاشتباك مع "قسد" في منطقة عين عيسى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى بشمال سوريا، هي: رجلة وأبو راسين والحمرا والمناخ والسيباطية والقاسمية الواقعة على محور تل تمر وابو راسين، وسط استياء شعبي واسع بعد انسحاب قوات الجيش السوري من "تل نمر" ومناطق بريف الحسكة، حيث يتخوف الأهالي من سيناريو عفرين وسط ضبابية المواقف.



ورصد "المرصد السوري" اشتباكات وقعت بعد منتصف الليل في محيط قرية شركراك بالقرب من تل عيسى بريف الرقة، بعد مهاجمة الفصائل الموالية لتركيا مواقع قوات "قسد" مما أسفر الهجوم عن مقتل 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بعد وقوعهم في منطقة ألغام.



وأوضح المرصد السوري، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن أكثر من 400 عائلة نزحت من عريشة وقرى أخرى بالمنطقة باتجاه بلدة تل تمر على خلفية القصف والاشتباكات، فيما تشهد بلدة تل تمر مشكلة نقص المياه نتيجة إصابة محطة المياه على خلفية المعارك.