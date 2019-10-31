قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وأخذت قياسات منزلي أسيرين.



وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت، الليلة الماضية، فتى فلسطينيا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، مضيفة أن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" تساندها قوات عسكرية، داهمت بلدة العيسوية واختطفت الفتى محمد خالد كليب، أثناء تواجده قرب حي آل عليان في البلدة.



والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.



وفي رام الله وسط الضفة الغربية، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها محافظة رام الله وقريتي كفر نعمة وأم صفا بضواحي رام الله.



وأفادت المصادر بأن من بين المعتقلين النائبة السابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد أن داهمت منزليهما في مدينة رام الله.