اليوم.. آخر مهلة لسداد رسوم المعاينة لتقنين طلبات "وضع اليد"

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن اليوم الخميس هي المهلة الأخيرة لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمي طلبات تقنين وضع اليد، ولن يتم السماح بمهلة أخرى، ثم تبدأ عمليات الإزالة مباشرة لأراضى من لم يسددوا الرسوم والفحص.



وطالبت اللجنة مقدمى طلبات التقنين الذين لم يستكملوا إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة بضرورة الإسراع باستكمال تلك الإجراءات قبل نهاية المهلة التى منحتها لهم بشكل استثنائى والتى تنتهى اليوم.



وشددت اللجنة في تقريرها على أن كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة عليهم الإسراع باستكمال تلك الإجراءات حفاظا على مصالحهم، وحتى لا يتم ضم تلك الأراضى إلى موجات الإزالة القادمة.