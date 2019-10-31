نائب: استكمال مناقشة "شروط شغل الوظائف" بعد إقرار قانون العمل

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف والترقية، بعد إقرار قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن القانون هدفه التأكيد على عدم وجود أي موظف في الجهاز الإداري للدولة متعاطي للمخدرات، أو يتناول أي نوع من الأدوية المخدرة التي قد تؤثر عليه أثناء فترة سريان العمل.



وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون أكد على ضرورة إجراء تحليل بصفة دورية على الأقل كل ثلاثة أشهر، على العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة ثبوت التعاطي بالحبس مدة معينة، ومعاقبة صاحب العمل الذي يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.