كثافات مرورية على كوبري قصر النيل

شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة أمام المتجه إلى كوبري قصر النيل وميدان التحرير، في حين شهد الطريق للمتجه إلى شبرا وروض الفرج، انسيابًا مروريًا.



وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.