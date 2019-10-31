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حوادث

ضبط 44 تاجر مخدرات وسلاح في الجيزة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية موسعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.

أسفرت الحملة - خلال الـ24 ساعة المنقضية - عن ضبط 37 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم حشيش، إستروكس، وأقراص مخدرة.

كما تمكنت من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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