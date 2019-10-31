ضبط 44 تاجر مخدرات وسلاح في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية موسعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال الـ24 ساعة المنقضية - عن ضبط 37 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم حشيش، إستروكس، وأقراص مخدرة.



كما تمكنت من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.