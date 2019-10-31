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حوادث

تعرف على مزايا الملصق الإلكترونى بعد تطبيق المرحلة الأولى لسائقى السيارات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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طالبت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى الذى يشمل على العديد من المزايا مع بدء المرحلة الأولى لتطبيقه ومنها:

-يحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ".

- يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنيًا.

-يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

-يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

-يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق – الإنتظار.. وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة– رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

-يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.

-يساهم فى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.
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