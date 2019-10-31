القاضي: عقوبات "المسئولية الطبية" تهدف لحماية الطبيب والمريض

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية به العديد من الثغرات القانونية التي تحتاج لرأي كافة الجهات القضائية والقانونية التي ستكون معنية بتطبيق القانون فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.



وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العقوبات التي وضعتها اللجنة في القانون هدفها حماية كلا من المريض والطبيب، فهناك تجاوزات تصدر دائما من قبل بعض المرضى في حق الأطباء، والعكس هناك تجاوزات وأخطاء قد تكون متعمدة أو لا، لذلك لا بد من عملية التقنين والعمل على وضع حد فاصل بين الطرفين لحماية المنظومة الصحية وضمان تعامل جيد بين الطبيب والمريض.