3 شباب يمزقون جسد زميلهم في الدقهلية

أصيب شاب بإصابات خطيرة إثر تعدي ثلاثة شباب آخرين عليه بالأسلحة النارية والبيضاء أثناء تواجده على أحد المقاهي بمدينة المنزلة، بسبب خلافات سابقة بينهم.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة، بوصول "محمد العربي شيخ العرب أحمد أبو طالب" 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بالمنزلة، مصابًا بجرح وتهتك في عضلة الساق الأيمن وتهتك في مفصل الركبة بالقدم اليمنى نتيجة طلق خرطوش وتعدي بالأسلحة البيضاء وتم تحويله للمستشفى الدولي.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد منصور رئيس مباحث المنزلة، إلى مكان البلاغ وبسؤال المصاب اتهم ثلاثة أشخاص هم "باسل أحمد الحديدي" وشهرته "باسل البشلة" وشقيقه وشخص آخر يدعى "بقلا الحديدي" 17 عامًا، مقيمين بالمنزلة، بسبب خلاف سابق بينهم.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 15542 جنح المنزلة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.